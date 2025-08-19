– Кілька днів пройшло після Пафосу. Якщо згадувати цей матч, що відбулося, чому не вдалося Динамо нав’язати свою гру кіпріотам у другому поєдинку? Бо дуже мляво виглядали кияни.

– Так, якщо чесно, звісно, вже пройшов час, але якщо вертатися назад, то можна сказати – провалили гру. Програли і багато боротьби. Тактично не можу сказати, що прям сильно, ну, може трохи. Але найголовніше – вони, як на мене, були свіжіші і в боротьбі сильніші за нас. Просто переїхали нас, можна так сказати.

– Ви отримали і критику, і холодний душ у плані результату. Зараз із Маккабі треба виправляти ситуацію.

– Так, звісно, треба виправляти ситуацію, треба проходити. Але Маккабі – дуже хороша команда. Коли вони грали проти Пафоса, якщо чесно, на мене вони виглядали сильніше. Подивимось, як воно буде, і будемо ретельно готуватися до Маккабі. Тим паче, що не буде туру між іграми єврокубків. І будемо готуватись, – сказав Піхальонок у ефірі Профутбол Digital.

До слова, перший матч між Маккабі Тель-Авів та Динамо у кваліфікації Ліги Європи відбудеться у четвер, 21 серпня. Команда, яка програє протистояння за сумою двох матчів, продовжить євросезон у Лізі конференцій 2025/26.

