Макелеле пригадав виступи Шевченка за Челсі

Екс-півзахисник Челсі, а нині один із тренерів лондонського клубу Клод Макелеле, поділився враженнями від англійського періоду футбольної кар’єри наставника збірної України Андрія Шевченка.

"Коли приходять нові футболісти, їм потрібен час. Баллак та Шева – це великі футболісти, бійці, які хочуть постійно грати. І вони були лідерами у попередніх клубах. Шева був лідером Мілана, постійно забивав. Баллак – так само.

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У Челсі вони зіштовхнулись з іншими умовами, менталітетом, футболом, і їм потрібен був час. Так само і мені потрібен був час, щоб зрозуміти Прем’єр-лігу. Шевченко зробив гарну роботу у Челсі. Так, він очікував більшого. Шева є Шева, і для мене він залишився великим футболістом", – розповів Макелеле в інтерв’ю YouTube-каналу Бомбардир.

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