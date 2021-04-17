Макелеле претендує на посаду тренера середняка Ліги 1
Екс-хавбек Реала і збірної Франції Клод Макелеле може повернутися до тренерської роботи.
Анже розглядає варіант із запрошенням 48-річного фахівця, повідомляє GFFN з посиланням на TER.
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Нинішній наставник команди Стефан Мулен вирішив покинути посаду після завершення сезону. Анже йде на 11 сходинці Ліги 1 без загрози вильоту і перспектив боротьби за єврокубки. Найближчим часом власник клубу планує провести зустріч з Макелеле, щоб обговорити умови співпраці.
Додамо, що зірковий француз мав досвід роботи головним тренером у Бастії та Ейпені, а з 2019 року обіймає адміністративну посаду в Челсі.
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