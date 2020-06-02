Макаров оцінив шанси на відновлення Першої ліги – є позитивні зрушення

Президент ПФЛ Сергій Макаров поділився думкою щодо відновлення Першої ліги після тривалої перерви.

"Чи відомий склад учасників Ради ліг? Запрошення розіслані в усі клуби. Завтра матимемо повну картину. Сподіваємося, представники всіх 16 колективів Першої ліги з'являться в п'ятницю (5 червня – прим. Футбол 24) в столиці.

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Вони побачили чотири варіанти. Скорочений турнір багатьох не влаштував. У клубах зрозуміли, що краще повноцінного чемпіонату нічого бути не може. Шанси на відновлення змагань зараз помітно вищі, ніж до Ради ліг, яка відбулася 21 травня.

Якщо чемпіонат у Першій лізі буде відновлений, клубам так чи інакше доведеться здати тести. Включаючи тих, хто вже проходив цю процедуру. Адже згідно з медичним протоколом, тестування необхідно проводити кожні два тижні. А деякі клуби "закрили" це питання ще в середині травня", – наводить слова Макарова Footboom.

Нагадаємо, раніше лише 8 клубів виступили із заявою про бажання завершити чемпіонат у звичному режимі.

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