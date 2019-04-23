Макаров: Не розумію позицію Руха щодо ігрових м'ячів

Президент ПФЛ Сергій Макаров прокоментував ситуацію з бойкотом м'ячів Select.

"Ми все одно будемо приймати регламент на наступний сезон, в якому будемо прописувати позицію. Там остаточно і проголосуємо, як того хоче Рух. Сподіваємося, що клуби нам не відмовлять, не бачу сенсу відмовляти.

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Що ми робимо не так, я не бачу, чесно кажучи. Тому трохи не розумію, при всій повазі до Григорія Козловського, позицію клубу. Сьогодні один з клубів, які підписали цей лист – Прикарпаття – проведе тестування м'ячів. Подивимося на їхню реакцію. Сподіваюся, ми отримаємо нормальну, адекватну і позитивну відповідь. Більшість клубів хоче і чекає від нас ці м'ячі.

Так, є позиція клубу Рух. Ми готові були поїхати першими до них з цією партією м'ячів. Вони відмовляються навіть тестувати, дивитися, спробувати ці м'ячі. Ще раз – не розумію, чому", – розповів Макаров в коментарі Футбол NEWS.

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