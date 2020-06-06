Макаров: Не більше чотирьох клубів Першої ліги ризикують не дограти сезон

Президент ПФЛ Сергій Макаров прокоментував рішення клубів Першої ліги відновити сезон.

"Переміг здоровий глузд. Переміг спортивний принцип. Перемогло бажання клубів грати в футбол.

Клуби Першої ліги вирішили дограти сезон – попереднє рішення скасували, до регламенту внесли правки

На поточний момент, за нашою інформацією, не тренуються всього дві команди: Миколаїв і Авангард. При цьому, тренер останніх абсолютно впевнено запевнив нас, що за два тижні зможе підготувати колектив. Тому, якщо керівництво клубу змінить свою точку зору, вони зможуть надолужити і взяти участь.

Можливо, до групи ризику варто віднести Кремінь. Директор клубу говорив, що у них є певні проблеми. Цілком можливо, не стартують вони. Але, в будь-якому випадку, це будуть лічені клуби. За нашими оцінками, максимум чотири. Можливо, навіть менше", – наводить слова Макарова телеканал Футбол.

Нагадаємо, більшість клубів Першої ліги проголосували за відновлення розіграшу турніру. Останнє слово залишається за виконкомом УАФ.

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