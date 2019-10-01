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Макаров анонсував проблеми Авангарда, якщо команда зможе пробитись в УПЛ

15:41 334 Читать на русском
Макаров анонсував проблеми Авангарда, якщо команда зможе пробитись в УПЛ
Авангард претендує на УПЛ / Фото ФК Авангард

Президент ПФЛ Сергій Макаров оцінив перспективи краматорського Авангарда у Прем'єр-лізі.

"Авангарду не вистачає відповідного рівня інфраструктури. Якщо вони вийдуть в Прем'єр-лігу, швидше за все, в Краматорську грати не будуть.

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Але Авангард можна відзначити в позитивному плані. Якщо вони розуміють, що завдання грати в УПЛ немає, але при цьому команда бореться, грає. Вони здобувають перемоги, очки, створюють конкуренцію в Першій лізі. Це чудово", – сказав Макаров в програмі Україна футбольна.

Після 11-ти турів Першої ліги Авангард перебуває на 7-й сходинці, відстаючи від лідера на 5 очок.

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Перша ліга Авангард Авангард Сергій Макаров
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