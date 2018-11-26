Макаренко запросив Безуса в Андерлехт

Хавбек Сент-Трюйдена Роман Безус прокоментував чутки щодо інтересу з боку Андерлехта до послуг українця.

"Інтерес з боку Андерлехта? Не буду лукавити – такі новини завжди приємно читати. Але реагувати на них ще дуже рано. Все вирішиться взимку, а зараз я повністю сконцентрований на грі за Сент-Трюйден.

Безус голом та асистом допоміг Сент-Трюйдену у надрезультативному матчі обіграти Андерлехт Макаренка

Ми говорили з Макаренком перед матчем наших команд. Він сказав: "Давай до нас взимку". Потім до розмови підключився мій колишній наставник в Сент-Трюйдені, а нині тренер молодіжної команди Андерлехта, з яким скоро доведеться зіграти Динамо в Юнацької Лізі УЄФА. З ним нам теж було про що поговорити", – цитує Безуса видання Команда 1.

В поточному сезоні чемпіонату Бельгії Роман провів 11 матчів, в яких відзначився 2-ма голами і 3-ма асистами.