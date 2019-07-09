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Макаренко залишиться в Андерлехті – Компані розраховує на українця

09:43 675 Читать на русском
Макаренко залишиться в Андерлехті – Компані розраховує на українця
Євген Макаренко / ФК Андерлехт

Півзахисник Андерлехта Євген Макаренко розповів про відновлення після травми та подальший розвиток кар'єри.

"Пошкодження турбувало мене певний час. Як виявилося, треба було невелике медичне втручання. Слава Богу, травма виявилася не сильно серйозною, все підчистили, і через два тижні я вже міг бігати.

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Минуло півтора місяці, вже навантажуюся на повну, бігаю, виконую повноцінний обсяг роботи. Сподіваюся скоро приступити до тренувань в загальній групі і до кінця літа бути в повній бойовій готовності.

Я залишаюся гравцем Андерлехта. Був радий нашій розмові з Венсаном Компані, він сказав, що на мене розраховує. Висловив підтримку і чекає мого остаточного відновлення.

Далі все залежить від мене, від того, чи зможу я виконувати вимоги, які він висуватиме для гравців основного складу", – розповів Макаренко в коментарі Команда№1.

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Теги
Бельгія Євген Макаренко Євген Макаренко Андерлехт Андерлехт
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