"Віді" в рамках 1/32 фіналу зустрічалися з представниками третього дивізіону угорського футболу. Команда, за яку грають аж три українці, легко розібралася з менш статусним суперником, здобувши перемогу з рахунком 5:2.

Дебютно-переможний асист Кухаревича у відеоогляді матчу Хіберніан – Абердін – 3:1

Остаточні цифри на табло у звітному матчі встановив Євген Макаренко. Півзахисник Фехервара отримав м'яч біля центрального кола, пройшов до меж штрафного і класним ударом поцілив під стійку. Це дебютний гол українця у складі Фехервара, який він вирішив відсвяткувати у фірмовому стилі Кріштіану Роналду.

Зауважимо, що в цьому поєдинку також зіграли Богдан Лєднєв, якого замінили відразу по перерві, та Артем Шабанов (покинув поле на 60-й хвилині). А от Макаренко навпаки – починав на лаві для запасних, а увійшов у гру вже наприкінці матчу.