Макаренко: У збірній України є можливість "надерти вуха" Зінченку та Ярмоленку – це для мене подвійна мотивація

Хавбек Андерлехта та збірної України Євген Макаренко, що заставляє його боротися за виклик у національну команду.

"Виклик і приїзд до збірної – це дуже позитивні емоції. Це честь – перебувати в головній команді країни. Коли викликають, приїжджаю в хорошому настрої й націлений на роботу, щоб викластися на 120 відсотків.

Португалія – Україна: розпочався продаж квитків на матч відбору до Євро-2020

Ще мені дуже подобається, що у збірній є можливість "надерти вуха" Зінченку і Ярмоленку, коли ми граємо з ними у два дотики. Це для мене подвійна мотивація.

Чи бачусь з іншими українцями в Бельгії? Бачилися після матчів збірної з Маліновським, Безусом. Скоро поїдемо в гості до Яремчука і Пластуна. Так що ми часто контактуємо із земляками", – цитує Макаренка офіційний сайт ФФУ.

В поточному сезоні чемпіонату Бельгії Макаренко провів 15 матчів, в яких відзначився двома асистами.

"Маліновський і Генк мають домовленість": агент українця Серебренніков прокоментував трансферні чутки