Макаренко розповів про проблеми Андерлехта

Хавбек Андерлехта Євгеній Макаренко розповів про свою адаптацію в команді та успіхи клубу.

"Я вже освоївся в Андерлехті, обтерся, труднощів немає. Єдине – у нас багато травмованих гравців. Це головна проблема. Травми та ротація складу не дозволяють нам налагодити чітке взаєморозуміння на полі. У підсумку ми втрачаємо очки.

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Звичайно, нинішнє місце в турнірній таблиці нас не влаштовує. Для Андерлехта це незвичне місце. Це клуб із великими амбіціями, з історією. Команда повинна боротися тільки за чемпіонство.

Це стосується й Ліги Європи. Ми хотіли виступити краще. Шкода, що не порадували наших вболівальників", – цитує Макаренка сайт ФФУ.

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Зауважимо, що наразі Андерлехт посідає 4 місце у чемпіонаті Бельгії. У Лізі Європи команда українця посіла останнє місце у квартеті.