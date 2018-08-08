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Макаренко про перехід в Андерлехт: Шевченко сказав, що скоро я отримаю виклик у збірну України

19:07 264 Читать на русском
Макаренко про перехід в Андерлехт: Шевченко сказав, що скоро я отримаю виклик у збірну України
Євген Макаренко / Фото ФК Андерлехт

Захисник Андерлехта Євген Макаренко розповів про свої перспективи після переходу в бельгійський клуб.

"Інтерес з боку німецьких клубів? Було діло, але саме брюссельський клуб зробив мені конкретну пропозицію, і я дуже задоволений, що підписав цей контракт.

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До речі, відразу після цієї події головний тренер національної команди України Андрій Шевченко зв'язався зі мною і дав зрозуміти, що скоро я отримаю виклик в збірну.

Я впевнений, що перехід в такий серйозний клуб як Андерлехт може дати новий реальний і потужний імпульс моїй кар'єрі не тільки в клубі, але і в головній команді країни", – цитує Макаренка видання Команда 1.

Після 2-х турів чемпіонату Бельгії Андерлехт очолює турнірну таблицю.

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Теги
Євген Макаренко Євген Макаренко Андерлехт Андерлехт Збірна України Бельгія Андрій Шевченко Андрій Шевченко
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