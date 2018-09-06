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Макаренко пригадав відхід з Динамо – несподівана заява

21:20 1610 Читать на русском
Макаренко пригадав відхід з Динамо – несподівана заява
Євген Макаренко / фото: ФК Андерлехт

Екс-гравець Динамо Євген Макаренко розповів про причини відходу з київського клубу.

Нагадаємо, Макаренко покинув Динамо на початку 2017 року на правах вільного агента, після чого підписав контракт з бельгійським Кортрейком, а влітку цього року перейшов у Андерлехт.

"Відхід з Динамо? Я не хочу повертатися до цієї теми. Я поставив для себе мету спробувати щастя в іншому чемпіонаті і чекав конкретних пропозицій від європейських клубів.

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Наскільки я чув, я їм не особливо подобався, тому вони легко зі мною попрощались. Не Реброву – керівництву. Зі Станіславовичем я в хороших відносинах. Переписуємося, спілкуємося, підтримуємо один одного.

У перший рік у них з Ріанчо був дуже хороший тандем – одна ідея, думка, напрямок, розвиток. Але на другий рік Рауль, можливо, відчув себе теж головним. Звідти і пішли розбіжності між Ребровим і Раулем. Можливо, преса накрутила. Звідусіль трубили, що Рауль зробив вагомий внесок в цю команду, применшуючи при цьому заслуги Реброва. Я вважаю, що це абсолютно не так. Тому що Рауль прийшов тренером з фізпідготовки і тільки мінімально підказував тактично. Всі ідеї були Реброва, Рауль лише дав їм поштовх. Коли Рауль став перегинати, то це, звичайно, вже не подобалося Реброву.

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Зараз матчі Динамо дивлюся рідко, не виходить. Але гру з Аяксом бачив. На жаль, результати зараз не радують. Раніше в команді було багато топових легіонерів, що полегшувало гру партнерам. Зараз топових іноземців майже не залишилося, дають грати своїм вихованцям, дають можливість розкритися. Але поки Динамо далеко не в найкращій своїй формі.

Чи припускаю повернення в Динамо? Поки точно ні. Як говорить прислів'я, ніколи не говори ніколи, але в найближчому майбутньому я не бачу себе гравцем Динамо", – цитує Макаренка Sport.ua з посиланням на журнал "Футбол".

Нагадаємо, раніше колишній адміністатор Динамо заявив, що Рауль Ріанчо почав себе поводити як головний тренер. До слова, влітку цього року Ріанчо увійшов у тренерський штаб московського Спартака.

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Динамо Динамо Рауль Ріанчо Рауль Ріанчо Ігор Суркіс Сергій Ребров Сергій Ребров Євген Макаренко Євген Макаренко
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