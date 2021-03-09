"Макаренко прибув в Андерлехт невчасно – разом із занадто великою кількістю футболістів. Він корисний хлопець, його нечасто бачиш у грі, але він ніколи не втрачає м'яч.

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Те ж саме і у збірній. Зараз у Кортрейку він заспокоює гру. Євген просто грає, не веде м'яч вперед, а дотримується вказівок тренера", – сказав Серебренніков у коментарі виданню Voetbalmagazine.

Нагадаємо, Макаренко перейшов у Андерлехт у липні 2018 року з Кортрейка, однак не зміг закріпитися в основному складі. У січні 2020-го повернувся у колишню команду на правах оренди. У поточному сезоні зіграв 26 матчів у всіх турнірах, в яких забив три голи і віддав одну результативну передачу.

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