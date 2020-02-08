Макаренко пояснив, чому не зумів закріпитися в Андерлехті під керівництвом Компані

Український півзахисник Кортрейка Євген Макаренко згадав про період виступів за Андерлехт.

"Компані навчив Андерлехт дуже багато чому. Він – приклад того, як досягати вершин. Він зі своїм тренерським штабом відмінно направляли мене, просто Андерлехт орієнтований на те, щоб давати можливості молоді.

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Це одна з причин, чому я отримував все менше ігрового часу. У футболі твоя доля не завжди в твоїх руках. У момент, коли ти це усвідомлюєш, твої очі повністю відкриваються. Це я і усвідомив", – цитує Макаренка Het Nieuwsblad.

Додамо, що український хавбек належить Андерлехту, але нещодавно перейшов на правах оренди в Кортрейк, кольори якого вже захищав упродовж сезону 2017/18.

Нагадаємо, що Венсан Компані став граючим тренером Андерлехта наприкінці травня минулого року. Проте, у бельгійця досі немає неохідної ліцензії. Спочатку формально обов'язки керманича брюссельців виконував Саймон Девіс, якого минулої осені замінив досвідчений Франк Веркаутерен. Компані тим часом нібито поки сконцентрувався на ігровій кар'єрі.

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