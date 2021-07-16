Макаренко покине Андерлехт цього літа – клуб пішов на поступки українцю
16 липня 21:50 - Читать на русском
Півзахисник Андерлехта Євген Макаренко найближчим часом змінить клубну прописку.
Макаренко приєднався до першої команди Андерлехта після Євро-2020, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Зазначається, що брюсельці не розраховують на українця, проте дозволили йому тренуватись із першою командою, поки Євген підшуковує новий клуб.
До слова, Макаренко в минулому сезоні відіграв 30 матчів у складі Кортрейка на правах оренди, відзначившись 3 голами та 1 асистом. Права на українця належать Андерлехту, а контракт розрахований до літа 2022 року.
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