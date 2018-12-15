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Макаренко оцінив шанси збірної України поборотись за перше місце з Португалією у кваліфікації на Євро-2020

18:22 35 Читать на русском
Макаренко оцінив шанси збірної України поборотись за перше місце з Португалією у кваліфікації на Євро-2020
Євген Макаренко (праворуч) та Андрій Ярмоленко / ФФУ

Гравець збірної України Євген Макаренко розповів про суперників національної команди у відборі до Євро-2020.

"Однозначно можна сказати, що зараз усі команди навчилися грати у футбол. Усі вміють оборонятися, усі вміють атакувати. У цих збірних є багато хороших футболістів, які грають по всій Європі. Тому про недооцінку суперників не може бути й мови. Такий підхід загрожує поганими наслідками.

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Чи може Україна поборотись з Португалією за перше місце? Звичайно, чемпіони Європи є фаворитами. Із цієї збірною будуть надскладні матчі, та треба намагатися чіплятися за очки. Так само треба показувати свій футбол і вигравати в поєдинках з іншими суперниками", – цитує Макаренка офіційний сайт ФФУ.

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Теги
Україна Україна Збірна України Євро-2020 Євген Макаренко Євген Макаренко
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