Українець потрапив до команди 21-го туру за версією Instat, повідомляє офіційний сайт Фехервара.

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Макаренко отримав 265 балів за версією Instat, що є одним з найкращих показників у турі. Не завадила цьому поразка Фехервара в матчі з Уйпештом (1:2). Цікаво, що Євген вже восьмий раз у цьому сезоні потрапляє в команду туру.

Додамо, що Макаренко провів 22 матчі за Фехервар у поточному сезоні, у яких відзначився 3 асистами.

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