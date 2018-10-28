Макаренко: Не виключаю, що можу повернутись в Україну

Хавбек Андерлехта Євген Макаренко прокоментував можливість повернення в Україну та розповів про плани на наступний рік.

"Повернення в Україну? На даний момент я гравець Андерлехта. Це моє життя, і я повністю віддаюся цій команді. Що буде в майбутньому, загадувати не поспішаю. Мене все влаштовує. Живу сьогоднішнім днем, але не виключаю, що потім можу повернутися до України.

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Плани на найближчий рік? Виступити якомога успішніше зі своїм клубом, також успішно виступити в Лізі націй. Хочеться потім вдало зіграти в дивізіоні А.

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Перед собою ставлю цілі більше грати в основному складі. Хочеться, щоб і в родині все було добре, і щоб в Україні настав мир", – цитує Макаренка офіційний сайт ФФУ.