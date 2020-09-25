Бельгія, 7 тур

Кортрейк – Антверпен – 1:3

Голи: М'Бойо, 3 – Сейнсбері, 63 (авт), Рафаелов, 83, Мбокані, 90+2

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Євгену Макаренку з його Кортрейком випало відкривати програму чергового туру Ліги Жупіле. Українець вийшов у стартовому складі, а його команда швидко повела у рахунку. Вже на 3-й хвилині М'Бойо скористався навісом у воротарський і переправив м'яч у сітку.

Гості змогли перевернути гру в другому таймі. Спочатку Сейнсбері розстріляв власні ворота, а ближче до фінального свистка Рафаелов розкішним ударом зі штрафного вивів Антверпен вперед. Вже у компенсований час колишній динамівець Дьємерсі Мбокані зафіксував остаточний рахунок – 1:3. Завдяки цій перемозі "величні старці" на один пункт обійшли Кортрейк у турнірній таблиці і посідають п'яте місце.

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