Євген Макаренко та Мар'ян Швед відіграли у матчах 23-го туру чемпіонату Бельгії. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Чемпіонат Бельгії 2020/21, 23-й тур

Мехелен – Генк – 0:0

Кортрейк – Шарлеруа – 1:3

Голи: Гуйє, 81 – Голізаде, 22, Фолл, 55, 62

Вилучення: Дерейк, 60

Мехелен відібрав очки у одного з претендентів на чемпіонство – Генка. Команди на двох чимало пробили по воротах (загалом 27 ударів), проте лише 5 з них були в площину. Відзначимо, що Мар'ян Швед знову провів на полі увесь поєдинок.

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Кортрейк із Макаренком поступився Шарлеруа. Голізаде відкрив рахунок у першій половині, а Фолл подвоїв перевагу по перерві. Дерейк на 60 хвилині побачив перед собою червону картку, чим ще раз скористався Фолл. Гуйє один м'яч відіграв, але на більше Кортрейк не вистачило. Додамо, що Макаренко, як і Швед, відіграв усю зустріч.

Таким чином, Мехелен набрав 33 очки та залишився десятим, Кортрейк з 30 пунктами розташувався на 14 сходинці. Генк же із Шарлеруа розташувались на третьому та п'ятому місцях відповідно.

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