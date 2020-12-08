Макаренко не допоміг Кортрейку обіграти Шарлеруа
Кортрейк та Шарлеруа не змогли виявити сильнішого у рамках 15-го туру чемпіонату Бельгії. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".
Чемпіонат Бельгії 2020/21, 15-й тур
Шарлеруа – Кортрейк – 0:0
Нереалізований пенальті: Мбойо, 33, (Кортрейк)
У матчі середняків чемпіонату Бельгії Шарлеруа та Кортрейк розійшлись миром. У першому таймі гості могли вийти вперед, проте Мбойо не зміг реалізувати пенальті.
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По перерві не допоміг і вихід Макаренка – навіть попри тотальну перевагу Кортрейка команда не змогла забити бодай раз.
Таким чином, Шарлеруа набрав 24 очки та залишився шостим, Кортрейк з 20 пунктами залишився дев'ятим.
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