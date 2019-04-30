Макаренко може влітку перейти в АЕК, де грає Чигринський

Півзахисник Андерлехта Євген Макаренко зацікавив АЕК, за який виступає Дмитро Чигринський.

Представник АЕКа Нікос Ліберопулос відвідав Брюссель з метою дізнатись про можливий трансфер Євгена Макаренка, повідомляє sportime.gr.

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За інформацією джерела, Ліберопулос був зацікавлений у переході українця ще в 2017 році, коли працював в іншому афінському клубі – Панатінаїкосі.

Наразі мова йде про оренду з правом викупу. Нагадаємо, у складі АЕКа виступає інший українець Дмитро Чигринський.

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Макаренко пропустив 5 місяців через травму ахілла, і був заявлений на матч 6 туру групи чемпіонів проти Брюгге (0:1) вперше з 2 грудня.