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Макаренко може влітку перейти в АЕК, де грає Чигринський

12:26 228 Читать на русском
Макаренко може влітку перейти в АЕК, де грає Чигринський
Євген Макаренко / ФК Андерлехт

Півзахисник Андерлехта Євген Макаренко зацікавив АЕК, за який виступає Дмитро Чигринський.

Представник АЕКа Нікос Ліберопулос відвідав Брюссель з метою дізнатись про можливий трансфер Євгена Макаренка, повідомляє sportime.gr.

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За інформацією джерела, Ліберопулос був зацікавлений у переході українця ще в 2017 році, коли працював в іншому афінському клубі – Панатінаїкосі.

Наразі мова йде про оренду з правом викупу. Нагадаємо, у складі АЕКа виступає інший українець Дмитро Чигринський.

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Макаренко пропустив 5 місяців через травму ахілла, і був заявлений на матч 6 туру групи чемпіонів проти Брюгге (0:1) вперше з 2 грудня.

Теги
Трансфери Українці за кордоном АЕК Афіни АЕК Афіни Бельгія Дмитро Чигринський Дмитро Чигринський Євген Макаренко Євген Макаренко Андерлехт Андерлехт
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