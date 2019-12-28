Макаренко готовий покинути Андерлехт за однієї умови

Півзахисник Андерлехта Євген Макаренко страждає через відсутність ігрової практики в бельгійському клубі.

"Я розмовляв з тренером, але так і не почув відповіді. Я питав: "Коуч, у мене є шанс довести і поборотися за місце в основі, щоб бути в обоймі?". Він так і не відповів... Я запитав ще раз, чи розраховує він на мене, але він відповів, що скаже мені про це пізніше. Це для мене і не відповідь.

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Чи пам'ятаю про Євро-2020? Звичайно. Для мене це зараз завдання №1. Найцікавіше, що я зараз почуваюся чудово і можу грати в цій команді. Коли ти знаєш, що на твоїй позиції грає футболіст, який на голову сильніший, то будеш щось думати і працювати. Але коли розумієш, що результати і гра команди не дуже, а ти не граєш – це найприкріше. Якщо нічого не зміниться, то я буду намагатися піти з Андерлехта і десь пограти до Євро. Це моє завдання на наступний рік", – сказав Макаренко для Youtube-каналу Бомбардир.

Нагадаємо, контракт Макаренка належав Динамо у 2008-2016 роках, після чого 28-річний хавбек перейшов у Кортрейк.

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