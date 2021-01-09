У черговому матчі Ліги Жупіле Кортрейк несподівано здолав Генк. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Бельгії, Ліга Жупіле, 30-й тур

Кортрейк – Генк – 2:1

Голи: Гуйє, 23, 54 – Онуачу, 41

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У матчі перенесеного з весни 30-го туру Ліги Жупіле команду Євгена Макаренка чекав надскладний суперник – володар другої сходинки бельгійської першості Генк. Український легіонер вийшов з перших хвилин і провів на полі увесь матч.

Гості володіли беззаперечною перевагою у всіх компонентах гри, тому дуже несподіваним став гол Папе Гуйє в середині першого тайму. Господарі втекли у стрімку контратаку, Жульєн де Сарт, отримуючи дальній пас поблизу штрафного майданчика, несподівано зрізав сферу на лінію воротарського, і сенегальський форвард легко переграв голкіпера.

Під кінець першого тайму нігерійський нападник Генка Пол Онуачу відновив статус-кво. Однак по перерві все той же Гуйє, вдало обравши позицію, відгукнувся на простріл одноклубників у штрафному майданчику суперника і вивів Кортрейк вперед. Як не намагався Генк відігратись – нічого не вийшло: Макаренко і Ко зацементували оборону і втримали переможний рахунок матчу.

Несподівана звитяга дозволила Кортрейку набрати 29 очок і піднятися на сьому сходинку турнірної таблиці, Генк з 38-ма пунктами залишився другим.

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