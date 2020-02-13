Макаренко допоміг Кортрейку взяти три очки, Брюгге з Соболем не здолав Стандард

Відбулись матчі 25-го туру чемпіонату Бельгії за участі українських представників.

Чемпіонат Бельгії, 25-й тур

Васланд-Беверен – Кортрейк – 1:2

Голи: Кобаясі, 43 – Лепуан, 28, Де Сарт, 65

Стандард – Брюгге – 0:0

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У протистоянні Васланд-Беверена та Кортрейка суперники швидко обмінялись голами, але вирішальним став м'яч гостей. Український захисник Євген Макаренко провів свій перший поєдинок чемпіонату Бельгії після повернення у Кортрейк. Євгену одразу довірили відіграти весь поєдинок.

Стандард та Брюгге голів не забивали, але це ніяк не вплинуло на турнірне становище гостей, які впевнено лідирують у місцевому чемпіонаті. Захисник Брюгге Едуард Соболь також відіграв весь матч.

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