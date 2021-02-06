Черговий тур чемпіонату Бельгії у п'ятницю відкривав поєдинок між аутсайдерами турнірної таблиці. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Бельгія, Ліга Жупіле, 24-й тур

Мускрон – Кортрейк – 0:3

Голи: Гано, 4, Палаверса, 42, Селемані, 64 (пен.)

Вилучення: Гує, 64 (Мускрон, червона картка)

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Сусіди по турнірній таблиці – Мускрон та Кортрейк – у очній дуелі вели боротьбу за шість очок. Гості вийшли вперед вже на самому початку матчу: Тедді Шевальє з правого флангу вирізав діагональ у штрафний майданчик прямісінько на голову Зіньйо Гано, який легко перекинув голкіпера суперника. Господарі пробували огризатись, завдали кількох ударів, однак всі вони прийшлись повз ворота.

Як наслідок, наприкінці тайму Кортрейк скористався одразу двома помилками Мускрона – героєм епізоду став Анте Палаверса. Хорватський півзахисник спочатку поборовся і видряпав сферу у захисника, а потім несподівано пробив з далекої відстані у дальній кут воріт. Голкіпер явно не очікував на такий розвиток подій, на всякий випадок стрибнув, але йому не вистачили довжини рук, аби потягнути круглого.

На 64-й хвилині 17-річний захисник господарів Арфанг Гує завалив у власному штрафному майданчику Папе Гуйє, який виходив сам на сам з воротарем, і залишив свою команду у меншості. Одинадцятиметровий чітко реалізував Фаїз Селемані, розвівши круглого і голкіпера по різних кутах. Цей гол став останнім у матчі.

Український півзахисник Євген Макаренко вийшов у складі гостей зі стартових хвилин і провів на полі 88 хвилин.

Перемога дозволила Кортрейку набрати 33 очки і піднятись одразу на дванадцяту сходинку турнірної таблиці чемпіонату Бельгії, Мускрон з 26-ма пунктами залишився шістнадцятим.

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