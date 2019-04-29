Макаренко: Динамо повело себе не по-людськи щодо мене

Захисник Андерлехта Євген Макаренко розповів про те, як покинув Динамо.

"Я пішов з Динамо, тому що вважав, що вони повелися нечесно відносно мене. Повелись не по-людськи.

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Я цю тему вже давним-давно перевернув і не хочу до неї повертатися в тисячний раз. Як не даю інтерв'ю, мене весь час запитують про Динамо", – сказав Макаренко в коментарі Великому Футболу.

У поточному сезоні Макаренко провів у складі Андерлехта 20 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився 2-ма гольовими передачами.

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