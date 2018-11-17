Мак: У Празі ми маємо зробити з чехами те, що зробили з українцями

Хавбек збірної Словаччини Роберт Мак поділився враженнями від гри проти збірної України.

"Я безмежно щасливий, що вдалося знову забити гол у складі збірної! У мене було кілька шансів засмутити суперника.

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Ми потребували настільки впевнену перемогу над сильним суперником. Тепер Словаччина відчуває себе відмінно напередодні вирішального матчу в Празі.

Ми повинні поїхати туди і зробити з чехами те ж саме, що і з українцями. Ми віддамо всі сили боротьбі! Наші вболівальники можуть бути спокійні", – цитує футболіста портал sport.sk.

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