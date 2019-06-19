Махновський покинув Олімпік та перейшов у Вентспілс

Український голкіпер Костянтин Махновський офіційно став гравцем латвійського Вентспілса.

Голкіпер Костянтин Махновський покинув Олімпік на правах вільного агента. Український воротар підписав контракт з латвійським Вентспілсом, угода розрахована на 2,5 року, повідомляє офіційний сайт Олімпіка.

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До слова, Махновський виступав за донецьку команду на правах оренди, футболіст належав Десні, контракт з якою закінчився цього літа. За Олімпік голкіпер зіграв 12 матчів та пропустив 17 голів.

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Зауважимо, що нещодавно у латвійський клуб перейшов інший український футболіст – Михайло Сергійчук. У сезоні 2018 року Вентспілс посів друге місце Вищої ліги Латвії, поступившись Ризі.