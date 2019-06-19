toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ЖУНІОР МОРАЄС ЗБІРНА УКРАЇНИ НЕЙМАР ТРАНСФЕРИ

Махновський покинув Олімпік та перейшов у Вентспілс

19 червня 23:55 263 Читать на русском
Махновський покинув Олімпік та перейшов у Вентспілс
Костянтин Махновський (праворуч) / Соцмережі

Український голкіпер Костянтин Махновський офіційно став гравцем латвійського Вентспілса.

Голкіпер Костянтин Махновський покинув Олімпік на правах вільного агента. Український воротар підписав контракт з латвійським Вентспілсом, угода розрахована на 2,5 року, повідомляє офіційний сайт Олімпіка.

Атирау, який очолює Дулуб, з чотирма українцями у складі вийшов у фінал Кубка Казахстану

До слова, Махновський виступав за донецьку команду на правах оренди, футболіст належав Десні, контракт з якою закінчився цього літа. За Олімпік голкіпер зіграв 12 матчів та пропустив 17 голів.

Ференцварош Реброва з Зубковим та Харатіним перемогли у третьому поспіль тренувальному матчі

Зауважимо, що нещодавно у латвійський клуб перейшов інший український футболіст – Михайло Сергійчук. У сезоні 2018 року Вентспілс посів друге місце Вищої ліги Латвії, поступившись Ризі.

blog_ava
Головні новини футболу 18 червня: Карпати визначились з головним тренером, гравцями збірної України цікавляться в Італії
19 червня
4511
Теги
Трансфери Трансфери чемпіонату України Світ Костянтин Махновський Костянтин Махновський Вентспілс Вентспілс Олімпік Олімпік Десна Десна
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
14
хв
Колумбія
00:30
Катар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук