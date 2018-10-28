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Махновський: Нехай Кулач забиває в Лізі Європи, а Олімпіку – не потрібно

09:38 155 Читать на русском
Махновський: Нехай Кулач забиває в Лізі Європи, а Олімпіку – не потрібно
Костянтин Махновський / фото: ФК Олімпік

Воротар Олімпіка Костянтин Махновський поділився очікуваннями напередодні матчі 13-го туру УПЛ проти Ворскли.

"Перемога над Чорноморцем додала команді позитивних емоцій впевненості. Настрій покращився, перемоги завжди приносять радість. Без перемог важко, зробили все, щоб взяти три очки. Удача нам посміхнулася. Але це вже історія, ми готуємося до наступної гри.

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Ми плідно провели цей тиждень, тренерський штаб провів кілька теоретичних занять. Розібрали гру, проаналізували помилки і постаралися все перенести на поле. Добре потренувалися, і в звичайному режимі підходимо до чергового туру.

Ворскла знаходиться вище за нас в турнірній таблиці, виступає в Лізі Європи. Це чіпка, непоступлива команда, яка максимально використовує свої сильні сторони. Жорстка в обороні, висока, робить акцент на "фізику".

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У суперника і крім Кулача є кому забивати. Влад великий молодець, зараз у відмінній формі, не дарма отримав виклик до національної збірної. Нехай забиває в Лізі Європи, а нам не варто", – цитує Махновського прес-служба Олімпіка.

Україна13 тур

Ворскла - Олімпік: Неділя 28 жовтня 2018

Ворскла
Матч завершено
2 : 1
Олімпік
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Теги
Олімпік Олімпік Ворскла - Олімпік Костянтин Махновський Костянтин Махновський
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