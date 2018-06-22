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Махмуд Трезеге: Дуже прикро пропускати на останніх хвилинах матчу

15 червня 19:32 92 Читать на русском
Махмуд Трезеге: Дуже прикро пропускати на останніх хвилинах матчу
Махмуд Трезеге / Єгипет

Гравець збірної Єгипту Махмуд Трезеге поділився враженнями після матчу з командою Єгипту.

Півзахисник єгиптян Махмуд Хассан Трезеге після матчу чемпіонату світу проти Уругваю відзначив, що його команда зіграла у свій футбол навіть з урахуванням негативного результату, повідомляє sport-express.ru.

Єгипет – Уругвай – 0:1 – відео гола

"Суперник у нас був дуже непростий. Звичайно, дуже прикро пропускати на останніх хвилинах матчу матчу. Але ми об'єктивно можемо бути задоволені собою.

Потрібно продовжити в тому ж дусі, тоді є шанс виграти в матчах, що залишились. Будемо налаштовуватися на перемогу в поєдинку з Росією, заявив Трезеге.

Наступний матч збірна Єгипту на ЧС-2018 проведе проти господарів турніру – росіян. Для того, щоб зберегти шанси на вихід з групи, "фараонам" потрібно як мінімум не програти.

ЧС-2018 2 тур

Росія - Єгипет: Вівторок 19 червня 2018

Росія
Матч завершено
3 : 1
Єгипет
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Теги
ЧС 2018 Росія - Єгипет Трезеге Трезеге Єгипет - Уругвай
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