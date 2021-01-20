"У мене було менше ігрової практики, ніж в Олімпіку. Це стовідсотково моя провина. Виходить, не показав себе у тренувальних та ігрових моментах.

Махарадзе пояснив, чому вирішив стати гравцем СК Дніпро-1

Але не можу сказати, що це погано на мені відбилося. Навпаки, це хороший досвід, який почав мені допомагати, ще коли я був у Зорі. Я пройшов цей момент", – сказав Махарадзе у коментарі офіційному сайту СК Дніпро-1.

Нагадаємо, Заурі – вихованець донецького Олімпіка. Там і розпочав професіональну кар'єру у 2010 році. У липні 2018-го перейшов у Зорю, однак так і не зміг стати "номером 1" у луганській команді. Минулого тижня 27-річний голкіпер приєднався до дніпровського клубу на правах вільного агента, підписавши контракт терміном на півроку.

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