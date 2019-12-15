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Махарадзе провів ювілейний матч в УПЛ

12:32 92 Читать на русском
Махарадзе провів ювілейний матч в УПЛ
Махарадзе проти Тете / ФК Шахтар

Голкіпер луганської Зорі Заурі Махарадзе провів 100-й для себе поєдинок в рамках української Прем'єр-ліги.

61’ Богдан Лєднєв
 
Жуніор Мораєс 55’
Марлос 83’
55’ Жуніор Мораєс
61’ Богдан Лєднєв
83’ Марлос

Ювілейним для воротаря став матч 18-го туру проти донецького Шахтаря, повідомляє Tribuna.com.

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Махарадзе вперше в нинішньому сезоні вийшов у светрі луганців на матч УПЛ. Наразі він програє конкуренцію за місце в основі Микиті Шевченку. Останній не міг вийти проти "гірників" через умови орендної угоди – права на нього належать саме Шахтарю.

Заурі Махарадзе є вихованцем донецького Олімпіка. Саме в складі дітища Владислава Гельзіна він і дебютував в УПЛ у сезоні 2014/15. За Олімпік голкіпер відіграв 87 матчів у лізі. Ще 13 матчів грузин провів за Зорю.

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Зоря - Шахтар Заурі Махарадзе Заурі Махарадзе Зоря Зоря Олімпік Олімпік
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