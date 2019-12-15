Махарадзе провів ювілейний матч в УПЛ

Голкіпер луганської Зорі Заурі Махарадзе провів 100-й для себе поєдинок в рамках української Прем'єр-ліги.

Ювілейним для воротаря став матч 18-го туру проти донецького Шахтаря, повідомляє Tribuna.com.

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Махарадзе вперше в нинішньому сезоні вийшов у светрі луганців на матч УПЛ. Наразі він програє конкуренцію за місце в основі Микиті Шевченку. Останній не міг вийти проти "гірників" через умови орендної угоди – права на нього належать саме Шахтарю.

Заурі Махарадзе є вихованцем донецького Олімпіка. Саме в складі дітища Владислава Гельзіна він і дебютував в УПЛ у сезоні 2014/15. За Олімпік голкіпер відіграв 87 матчів у лізі. Ще 13 матчів грузин провів за Зорю.

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