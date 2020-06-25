Махарадзе через травму вибув до кінця сезону – у Зорі залишився один голкіпер

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник напередодні матчу 28-го туру УПЛ проти Шахтаря розповів про кадрову ситуацію у своїй команді.

"Віталій Вернидуб у складі і вже тренується в загальній групі. Шкода, що він нам не допоможе у грі через перебір карток. У Діми Іванісені є проблема із задньою поверхнею стегна, але все йде на поліпшення.

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Заурі Махарадзе пошкодив привідний м'яз. У нього серйозний надрив. Вибув десь на 3-4 тижні, тобто, до кінця чемпіонату", – цитує Скрипника прес-служба Зорі.

До слова, це вже другий голкіпер луганців не зможе дограти сезон. Раніше через пошкодження також вибув Микита Шевченко. У розпорядженні Скрипника залишився лише хорватський воротар Нікола Васіль, а також кілька молодих голкіперів без особливого досвіду виступів в УПЛ.

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