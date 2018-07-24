toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНА U-19 - ТУРЕЧЧИНА U-19 ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЧ АНДРІЙ ЛУНІН ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЄ

Махарадзе: Брага – непростий суперник

11:33 126 Читать на русском
Махарадзе: Брага – непростий суперник
Заурі Махарадзе / Фото ФК Олімпік

Голкіпер луганської Зорі Заурі Махарадзе прокоментував свій дебютний матч у складі луганчан проти Маріуполя та поділився враженнями від жеребкування Ліги Європи.

"У матчі проти Маріуполя ми повністю домінували. У них був один момент – пенальті. Вони змогли його реалізувати.

Зоря – Маріуполь – 2:1 – відео голів та огляд матчу

У нас було достатньо моментів, проте не завжди вдавалося вдало використати свої шанси. Але хлопці молодці, впоралися попереду, дотиснули суперника і здобули справедливу перемогу. Важливо продовжувати гнути свою лінію.

Жеребкування Ліги Європи? Так, Брага – непростий суперник. Але я впевнений, що нас будуть підтримувати в Запоріжжі на Славутич-Арені. Користуючись нагодою, запрошуємо вас на стадіон. Ваша підтримка додасть нам сил і допоможе досягти позитивного результату", – розповів Махарадзе прес-службі луганчан.

Нагадаємо, УЄФА затвердив Славутич-Арену місцем проведення кваліфікаційних матчів Ліги Європи 2018/19.

Першу гру луганчани зіграють в Запоріжжі 9 серпня. Матч-відповідь відбудеться 16 серпня в Португалії.

Брага: все, що потрібно знати про суперника Зорі у Лізі Європи

Теги
Заурі Махарадзе Заурі Махарадзе Зоря Зоря Брага Брага
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
26
хв
Астана
17:00
Мітьюлланд
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук