Махарадзе: Брага – непростий суперник

Голкіпер луганської Зорі Заурі Махарадзе прокоментував свій дебютний матч у складі луганчан проти Маріуполя та поділився враженнями від жеребкування Ліги Європи.

"У матчі проти Маріуполя ми повністю домінували. У них був один момент – пенальті. Вони змогли його реалізувати.

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У нас було достатньо моментів, проте не завжди вдавалося вдало використати свої шанси. Але хлопці молодці, впоралися попереду, дотиснули суперника і здобули справедливу перемогу. Важливо продовжувати гнути свою лінію.

Жеребкування Ліги Європи? Так, Брага – непростий суперник. Але я впевнений, що нас будуть підтримувати в Запоріжжі на Славутич-Арені. Користуючись нагодою, запрошуємо вас на стадіон. Ваша підтримка додасть нам сил і допоможе досягти позитивного результату", – розповів Махарадзе прес-службі луганчан.

Нагадаємо, УЄФА затвердив Славутич-Арену місцем проведення кваліфікаційних матчів Ліги Європи 2018/19.

Першу гру луганчани зіграють в Запоріжжі 9 серпня. Матч-відповідь відбудеться 16 серпня в Португалії.

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