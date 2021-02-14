Магуайр звинуватив Клоппа та Моурінью у впливі на роботу арбітрів на матчах Манчестер Юнайтед
Захисник Манчестер Юнайтед Харрі Магуайр незадоволений тим, як судді почали працювати на матчах манкуніанців після заяв Юргена Клоппа та Жозе Моурінью.
"З тих пір, як інші люди висловилися з приводу нас, судді і VAR не дають нам взагалі нічого. Прямо зараз на користь Манчестер Юнайтед не приймається жодних рішень, тому нам треба грати так, щоб результати матчів не залежали від рішень рефері і його відеоасистента", – наводить слова Магуайра The Mirror.
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Зазначимо, що у матчі проти Вест Бромвіча арбітр не призначив пенальті у ворота ВБА після падіння захисника – Харрі перебував у відвертому офсайді. До слова, поєдинок Вест Бромвіч – Манчестер Юнайтед завершився сенсаційною нічиєю 1:1.
Нагадаємо, раніше Юрген Клопп та Жозе Моурінью натякали на допомогу манчестер Юнайтед з боку арбітрів через велику кількість призначених пенальті.
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