Захисник Манчестер Юнайтед Харрі Магуайр незадоволений тим, як судді почали працювати на матчах манкуніанців після заяв Юргена Клоппа та Жозе Моурінью.

"З тих пір, як інші люди висловилися з приводу нас, судді і VAR не дають нам взагалі нічого. Прямо зараз на користь Манчестер Юнайтед не приймається жодних рішень, тому нам треба грати так, щоб результати матчів не залежали від рішень рефері і його відеоасистента", – наводить слова Магуайра The Mirror.

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Зазначимо, що у матчі проти Вест Бромвіча арбітр не призначив пенальті у ворота ВБА після падіння захисника – Харрі перебував у відвертому офсайді. До слова, поєдинок Вест Бромвіч – Манчестер Юнайтед завершився сенсаційною нічиєю 1:1.

Нагадаємо, раніше Юрген Клопп та Жозе Моурінью натякали на допомогу манчестер Юнайтед з боку арбітрів через велику кількість призначених пенальті.

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