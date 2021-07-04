"Прекрасні відчуття: вдруге поспіль вийти у півфінал на великому турнірі – це серйозне досягнення. Я не хочу нікому псувати настрій, але ми не збираємося на цьому зупинятися. Попереду ще один важливий матч, і ми хочемо на цей раз пройти далі.

Україна – Англія – 0:4 – відео голів і огляд матчу

Ми хотіли краще використовувати свої стандарти, дотепер ми на цьому турнірі зі стандартів не забивали, а сьогодні забили двічі: я і Джордан Хендерсон. Люк Шоу чудово подавав, а я добре влучив і відразу зрозумів, що це – гол. Забивати дуже приємно, але все-таки головне, що ми виграли", – цитує Магуайра офіційний сайт УЄФА.

Додамо, що у півфіналі цьогорічного чемпіонату континенту збірна Англії зіграє проти національної команди Данії.

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