Магуайр вперше вивів Манчестер Юнайтед із капітанською пов'язкою – захисник одразу відзначився курйозом

Захисник Манчестер Юнайтед Харрі Магуайр запам'ятався курйозним випадком перед початком матчу 3-го туру групового етапу Ліги Європи проти Партизана.

Матч Партизан – Манчестер Юнайтед розпочався із курйозного випадку у виконанні Харрі Магуайра.

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Англієць вперше вивів манкуніанців на поле із капітанською пов'язкою, але забув про свої передматчеві обов'язки. Арбітрам та капітану Партизана довелось чекати на Магуайра, який вже розташувався на полі.

До слова, Манчестер Юнайтед вирвав перемогу в матчі з Партизаном (1:0), єдиний гол на рахунку Марсьяля з пенальті.

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