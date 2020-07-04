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Магуайр тричі поспіль зганьбився у гольовій атаці, дозволивши Борнмуту забити Манчестер Юнайтед – епічне відео

4 липня 18:10 - Читать на русском
Магуайр тричі поспіль зганьбився у гольовій атаці, дозволивши Борнмуту забити Манчестер Юнайтед – епічне відео
Гол Станісласа / Getty images

Капітан Манчестер Юнайтед Харрі Магуайр став фігурантом курйозного епізоду в матчі 33-го туру АПЛ проти Борнмута.

29’ Мейсон Грінвуд
38’ Маркус Рашфорд
45+2’ Антоні Марсьяль
54’ Мейсон Грінвуд
59’ Бруну Фернандеш
 
Джуніор Станіслас 16’
Джошуа Кінг 50’
16’ Джуніор Станіслас
29’ Мейсон Грінвуд
38’ Маркус Рашфорд
45+2’ Антоні Марсьяль
50’ Джошуа Кінг
54’ Мейсон Грінвуд
59’ Бруну Фернандеш

Саме після помилок 27-річного захисника "червоних дияволів" Борнмут зумів відкрити рахунок у звітному поєдинку.

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Спочатку Магуайр не зміг влучити по м'ячу під час навісу з флангу, в наступному епізоді програв боротьбу Кінгу на лінії воротарського, після чого пішов виправляти свої помилки, але Станіслас прокинув м'яч капітану МЮ поміж ніг і розстріляв дезорієнтованого Де Хеа.

Відзначимо, що команда Уле Гуннара Сульшера стійко витримала цей удар, зумівши ще до перерви забити у ворота суперника три голи.

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Відеоновини Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед - Борнмут футбольні курйози Харрі Харрі Магуайр
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