Магуайр тричі поспіль зганьбився у гольовій атаці, дозволивши Борнмуту забити Манчестер Юнайтед – епічне відео

Капітан Манчестер Юнайтед Харрі Магуайр став фігурантом курйозного епізоду в матчі 33-го туру АПЛ проти Борнмута.

Саме після помилок 27-річного захисника "червоних дияволів" Борнмут зумів відкрити рахунок у звітному поєдинку.

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Спочатку Магуайр не зміг влучити по м'ячу під час навісу з флангу, в наступному епізоді програв боротьбу Кінгу на лінії воротарського, після чого пішов виправляти свої помилки, але Станіслас прокинув м'яч капітану МЮ поміж ніг і розстріляв дезорієнтованого Де Хеа.

Відзначимо, що команда Уле Гуннара Сульшера стійко витримала цей удар, зумівши ще до перерви забити у ворота суперника три голи.

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