Домашній матч Атлетіка Більбао проти Манчестер Юнайтед обернувся справжньою трагедією для баскської команди.

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Ніко Вільямс і компанія не тільки програли 0:3, а й залишились без основного захисника клубу на матч-відповідь.

Після матчу наставник басків Ернесто Вальверде не стримував емоцій щодо суддівства.

"Коли склади були рівні, ми були набагато кращими за МЮ. Перед пенальті на Хьойлунді ми апелювали до судді через гру рукою Гарначо, але безрезультатно. Арбітр ухвалив рішення про надто суворе покарання для Вівіана. Ми не лише програвали 0:2, але й грали в меншості. Попри це в другому таймі Магуайр грубо сфолив проти Мароана Саннаді. На мій погляд, гравець МЮ теж заслуговував на червону картку. Ми протестували, але суддя – головна людина, яка ухвалює рішення", – цитує Вальверде Mundo Deportivo.

Додамо, що матч-відповідь між МЮ та Атлетіком пройде вже 8 травня на Олд Траффорд.

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