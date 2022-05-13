Магуайр та Хокінс розписались у РАЦСі після тренування, з якого Харрі поїхав у святковому костюмі, повідомляє The Sun.

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На безіменному пальці 29-річної Ферн Хокінс красувалась обручка з величезним коштовним каменем. Пара була заручена ще у 2018 році. За роки стосунків дівчина подарувала футболісту одразу двох дітей – доньок Лілі та Пайпер Роуз.

У поточному сезоні Магуайр провів 36 матчів у складі Манчестер Юнайтед, у яких відзначився 2 голами.

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