Магуайр ще сподівається стати гравцем Манчестер Юнайтед

Захисник Лестера Харрі Магуайр сподівається перейти в Манчестер Юнайтед попри те, що його клуб вже двічі відхиляв пропозицію манкуніанців.

25-річний Харрі Магуайр сподівається переїхати на Олд траффорд завтра, в останній день трансферного вікна, повідомляє Sky Sports.

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Цього літа манкуніанці двічі пропонували Лестеру за Магуайра 60 млн фунтів, але двічі "лисиці" відповідали відмовою.

Цікаво, що Магуайр у разі переходу дебютує в матчі проти "лисиць" – Лестер та Манчестер Юнайтед зустрінуться 10 серпня у першому турі АПЛ.

25-річний захисник Харрі Магуайр перейшов до Лестера минулого літа з Халл Сіті і за підсумками минулого сезону став гравцем року в клубі, в складі якого зіграв 44 матчі і забив два голи.

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