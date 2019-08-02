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Магуайр розчарований ситуацією з трансфером у Манчестер Юнайтед

07:30 619 Читать на русском
Магуайр розчарований ситуацією з трансфером у Манчестер Юнайтед
Харрі Магуайр / ФК Лестер

Захисник Лестера Харрі Магуайр хоче продовжити кар'єру в Манчестер Юнайтед.

Лестер веде переговори з Манчестер Юнайтед щодо трансферу Харрі Магуайра, проте наразі не може домовитись щодо суми відступних.

Манчестер Юнайтед зробив фінальну пропозицію Лестеру щодо Магуайра

За інформацією Sky Sports, гравець залишатиметься професіоналом, проте розчарований ходом цих переговорів. Нагадаємо, манкуніанці запропонували "лисам" 80 млн фунтів.

У разі успішного завершення трансферу Магуайр стане найдорожчим захисником в історії футболу, випередивши Вірджила ван Дейка (75 млн фунтів).

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