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Магуайр ризикує пропустити найближчий матч Манчестер Юнайтед через травму стегна

18:33 193 Читать на русском
Магуайр ризикує пропустити найближчий матч Манчестер Юнайтед через травму стегна
Харрі Магуайр / Reuters

Манчестер Юнайтед може зіткнутися із серйозними проблемами у центрі захисту через пошкодження Харрі Магуайра.

 

Лідер оборони "червоних дияволів", найімовірніше, пропустить матч 22 туру АПЛ проти Норвіча, інформує Telegraph.

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Англієць зазнав травми у поєдинку Кубка Англії проти Вулверхемптона (0:0) і вже пропустив перший матч півфіналу Кубка ліги проти Манчестер Сіті (1:3). Детальне обстеження виявило у Магуайра пошкодження м'язів стегна, яке не повинно вибити гравця на довгий термін. Втім, головний тренер МЮ Уле Гуннар Сульшер висловив сумніви щодо доступності центрбека на гру з Норвічем.

До слова, Магуайр може перервати свою вражаючу серію цього сезону – оборонець виходив у основі Манчестер Юнайтед на кожен матч чемпіонату Англії.

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Теги
Манчестер Юнайтед - Норвіч Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Харрі Магуайр Харрі Магуайр
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