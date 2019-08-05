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Магуайр пройшов медогляд у Манчестер Юнайтед – він стане найдорожчим захисником у світі

14:14 520 Читать на русском
Магуайр пройшов медогляд у Манчестер Юнайтед – він стане найдорожчим захисником у світі
Харрі Магуайр

Оборонець Лестера Харрі Магуайр завершує свій трансфер у Манчестер Юнайтед. Залишилися лише деталі перед офіційним оголошенням.

Магуайр пройшов медогляд для Манчестер Юнайтед, інформує Sky Sports. Пізніше сьогодні він підпише контракт з "червоними дияволами" та стане найдорожчим захисником в історії футболу – Лестер отримає за свого гравця близько 80 мільйонів фунтів (на 5 млн більше, ніж Ліверпуль заплатив за ван Дейка).

Манчестер Юнайтед домовився про трансфер Магуайра, – Sky Sports

Харрі протягом вікенду приїхав у Манчестер, щоб обговорити своє майбутнє з Уле Гуннаром Сульшером та поспілкуватися з майбутніми партнерами під час тренування в Каррінгтоні. 26-річний гравець збірної Англії цього літа був пріоритетним варіантом МЮ на підсилення.

Очікується, що Магуайр зможе дебютувати за Юнайтед вже 11-го серпня в першому турі АПЛ проти Челсі.

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