Магуайр пройшов медогляд у Манчестер Юнайтед – він стане найдорожчим захисником у світі

Оборонець Лестера Харрі Магуайр завершує свій трансфер у Манчестер Юнайтед. Залишилися лише деталі перед офіційним оголошенням.

Магуайр пройшов медогляд для Манчестер Юнайтед, інформує Sky Sports. Пізніше сьогодні він підпише контракт з "червоними дияволами" та стане найдорожчим захисником в історії футболу – Лестер отримає за свого гравця близько 80 мільйонів фунтів (на 5 млн більше, ніж Ліверпуль заплатив за ван Дейка).

Манчестер Юнайтед домовився про трансфер Магуайра, – Sky Sports

Харрі протягом вікенду приїхав у Манчестер, щоб обговорити своє майбутнє з Уле Гуннаром Сульшером та поспілкуватися з майбутніми партнерами під час тренування в Каррінгтоні. 26-річний гравець збірної Англії цього літа був пріоритетним варіантом МЮ на підсилення.

Очікується, що Магуайр зможе дебютувати за Юнайтед вже 11-го серпня в першому турі АПЛ проти Челсі.

Новий мотор Гвардіоли, трофей для Почеттіно, авантюра МЮ – ключові придбання АПЛ липня-2019