toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
АТЛЕТІКО - ЛІВЕРПУЛЬ БОРУСІЯ ДОРТМУНД - ПСЖ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ШАХТАР - БЕНФІКА

Магуайр пояснив, чому був змушений вдарити Батшуаї – капітан Манчестер Юнайтед не отримав навіть жовтої картки

09:31 1603 Читать на русском
Магуайр пояснив, чому був змушений вдарити Батшуаї – капітан Манчестер Юнайтед не отримав навіть жовтої картки
Харрі Магуайр / Reuters

Захисник Манчестер Юнайтед Харрі Магуайр прокоментував свою жорстку боротьбу проти форварда Челсі Міши Батшуаї.

 
Антоні Марсьяль 45’
Харрі Магуайр 66’
45’ Антоні Марсьяль
66’ Харрі Магуайр

"Це був впевнений виступ від нас. Ми знали, що нам потрібно вигравати і скорочувати відрив. Це важливі три очки. Мені довелося довго чекати на свій перший гол в АПЛ за Манчестер Юнайтед. Я знав, що це питання часу, і, сподіваюся, у мене попереду ще багато важливих м'ячів.

Челсі – Манчестер Юнайтед – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Боротьба з Батшуаї? Я знаю, що жорстко спіймав його. Мені здавалося, що він впаде на мене, тому природно, що я випрямив свою ногу, щоб зупинити його. Гадаю, це не вилучення, я не мав злого наміру. Думаю, що це правильне рішення. Я попросив у нього вибачення, і було приємно, що арбітр правильно оцінив момент", – цитує Магуайра ВВС.

Нагадаємо, капітан Манчестер Юнайтед зіштовхнувся з Батшуаї у першому таймі, а після перерви забив другий м'яч "червоних дияволів" і практично гарантував їм перемогу.

Челсі – Манчестер Юнайтед: катастрофічний нефарт "пенсіонерів", зірковий час Магуайра та проблеми Лемпарда з голкіперами

blog_ava
Манчестер Сіті піде на ризикований крок, щоб зберегти своїх зірок після дискваліфікації з ЛЧ
14:45
12170
Теги
Відеоновини Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Челсі - Манчестер Юнайтед Міши Батшуаї Міши Батшуаї Харрі Магуайр Харрі Магуайр
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Блохін хотів підписати для Динамо зірку Барселони
    Україна — 13:5216788 Блохін хотів підписати для Динамо зірку Барселони
22
год
:
42
хв
Манчестер Сіті
21:30
Вест Хем
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук