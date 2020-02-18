Магуайр пояснив, чому був змушений вдарити Батшуаї – капітан Манчестер Юнайтед не отримав навіть жовтої картки

Захисник Манчестер Юнайтед Харрі Магуайр прокоментував свою жорстку боротьбу проти форварда Челсі Міши Батшуаї.

"Це був впевнений виступ від нас. Ми знали, що нам потрібно вигравати і скорочувати відрив. Це важливі три очки. Мені довелося довго чекати на свій перший гол в АПЛ за Манчестер Юнайтед. Я знав, що це питання часу, і, сподіваюся, у мене попереду ще багато важливих м'ячів.

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Боротьба з Батшуаї? Я знаю, що жорстко спіймав його. Мені здавалося, що він впаде на мене, тому природно, що я випрямив свою ногу, щоб зупинити його. Гадаю, це не вилучення, я не мав злого наміру. Думаю, що це правильне рішення. Я попросив у нього вибачення, і було приємно, що арбітр правильно оцінив момент", – цитує Магуайра ВВС.

Нагадаємо, капітан Манчестер Юнайтед зіштовхнувся з Батшуаї у першому таймі, а після перерви забив другий м'яч "червоних дияволів" і практично гарантував їм перемогу.

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