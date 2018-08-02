Магуайр перестав цікавити Манчестер Юнайтед – Міна став новим фаворитом

Оборонець Лестера Харрі Магуайр, схоже, не перейде до Манчестер Юнайтед. Манкуніанці вирішили зосередитись на трансфері центрбека іспанської Барселони Єррі Міни.

Керівництво Манчестер Юнайтед змінило пріоритети в пошуках нового центрального захисника. Про це повідомляє Sky Sports.

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За інформацією видання, "червоні дияволи" втратили інтерес до Магуайра, оскільки боси Лестера вимагають за його перехід непомірну суму. Тепер головним претендентом на підсилення лінії оборони МЮ є колумбієць Єррі Міна. Не проти такого розвитку подій і сам захисник Барселони, оскільки прагне мати стабільну ігрову практику.

Потенційний трансфер Міни може коштувати команді Моурінью 30 млн євро. Відзначимо, що трансферне вікно в Англії цього року зачиниться 9 серпня.

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