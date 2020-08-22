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Магуайр очікує на суд в Греції – гравцю дозволили повернутись додому

17:27 - Читать на русском
Магуайр очікує на суд в Греції – гравцю дозволили повернутись додому
Харрі Магуайр / Reuters

Захисник Манчестер Юнайтед Харрі Магуайр найближчим часом дізнається рішення суду щодо інциденту в Греції.

Розгляд справи Магуайра в суді Греції перенесли на 25 серпня, повідомляє Associated Press.

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Зазначається, що футболіста буде представляти його адвокат, а тому Харрі може повернутись в Англію та не бути присутнім на засіданні. Окрім цього, Магуайр дав показання про інцидент.

Раніше повідомлялось, що на захисника Манчестер Юнайтед завели справу за нанесення тілесних ушкоджень правоохоронцям, образи та спробу підкупу.

Додамо, що англієць проводить відпустку на острові Міконос разом зі своєю дівчиною. Також там перебувають гравці Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд і Джессі Лінгард. Додамо, що не так давно там же був помічений хавбек Челсі Рос Барклі в стані сильного алкогольного сп'яніння і ледве тримався на ногах.

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Теги
Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Харрі Харрі Магуайр
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